РИАМО - 28 июн. Порядка 100 куб. м сухостоя переработала в щепу сверхмощная дробилка регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенска» в усадьбе Быково Раменского округа, генеральную уборку провели волонтеры, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специальная техника помогла волонтерам с переработкой крупных бревен и веток в щепу. Это позволило пустить древесину на отсыпку территории парка вокруг усадебного дворца.

«Крайне важно оказывать техническую поддержку таких акций со стороны регоператоров. Совместная работа общественности и специализированных служб не только делает Подмосковье чище, но и помогает переработать часть этих отходов, а значит сократить объемы захоронения», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Мощность дробилки, которая помогла волонтерам, составляет 354 кВт. Вращение 2 валков с частотой 20-40 об/мин создают в ней ударную силу, а регулируемая гидравлическая система помогает предотвратить преждевременный реверс и улучшить производительность. Из-за того, что агрегат мобильный, его можно использовать в разных населенных пунктах на наиболее сложных участках.

За все время работы волонтерам удалось очистить территорию от реликтовых залежей бытового мусора. Кроме того, они разбили сиреневый сад и высадили 1,5 тыс. тюльпанов на острове с беседкой-ротондой.

Кроме того, добровольцы занимаются тем, что приводят в порядок партер перед парадным входом во дворец. Здесь постригают кусты и траву, высаживают цветы. Также в усадьбе возрождается культурная жизнь. Так, на каждом субботнике для волонтеров и гостей выступают музыканты.

Волонтерское сообщество #savebykovo проводит субботники в усадьбе Быково каждый месяц уже 4 года. Сюда приезжают экоактивисты со всей области, а также москвичи и волонтер из Кубы. Добровольцы занимаются тем, что освобождают парк от деревьев, которые повалились, а также сухостоя.