РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июн. Женская консультация Домодедова во вторник проведет занятие на тему «Профилактика новообразований молочной железы», сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Занятие пройдет в 14:00 в конференц-зале ДЦГБ (улица Пирогова, дом 9).

Участницам занятия врач-онколог, акушер-гинеколог первой квалификационной категории Лилия Пустовойт расскажет, как самостоятельно обследовать молочные железы; когда есть необходимость в проведении скрининговых исследований; каковы последствия несвоевременного выявления новообразований женской груди и о других вопросах.