РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Жители Королева во вторник смогут обсудить проект благоустройства парка Костино, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча состоится в 18:00 у пруда на территории парка, входящего в состав усадьбы Александра Крафта Костино. На ней жители города смогут обсудить предпроектные работы по благоустройству общественного пространства парка-усадьбы.

Во встрече примут участие сотрудники администрации, члены Координационного совета, представители органов культуры, активные горожане.

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Мероприятие проводится с соблюдением мер Covid-безопасности, все участники должны быть в масках.