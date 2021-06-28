РИАМО - 28 июн. Чаще всего жители столицы оставляют запрос на архив с камер видеонаблюдений после порчи имущества, а также для того, чтобы разобраться в драках или причинах ДТП, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, обращение может поступить после того, как горожанину поцарапают машину, проткнут колесо, сломают велосипед или разрушат качели на детской площадке.

Кроме того, запросы на видеозаписи поступают для разбирательства в причинах аварий, обстоятельствах краж, драк или же хулиганства.

В 2020 году горожане обращались с просьбой зарезервировать записи камер 25 тыс. раз. В текущем году горожане попросили зарезервировать записи уже свыше 14,5 тыс. раз.