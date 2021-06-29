РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Энергетики Мытищинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» во вторник с 8:00 до 17:00 отключат электроэнергию в ряде населенных пунктов городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Свет отключат на период не более 2 часов в связи с производством работ на трансформаторных подстанциях. Сотрудники РЭС будут производить капитальный ремонт, техническое обслуживание, проверку оборудования, монтировать линейный разъединитель на опоре.

Под отключение попадут деревни Фоминское, Грибки, Ново-Грязново, Еремино, Аббакумова, Новосельцево, Семкино, Степанького, поселки Птицефабрики, Северный, Ново-Александрово.

А 30 июня с 08:00 до 17:00 отключат электроэнергию в деревнях Малое Ивановское, Юрьево и Фелисово, где будет производиться замена проходных изоляторов.