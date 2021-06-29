РИАМО - 29 июн. Пассажиры Ленинградского вокзала в Москве во вторник смогут услышать произведения композитора Петра Чайковского. Бессмертные произведения классика начнут звучать с 19 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Произведения будут исполнять участники молодежной программы оперных артистов и артисты хора театра «Геликон-опера».

Выбор вокзала не случаен. Именно отсюда все желающие могут отправиться в Клин, где находится дом-музей композитора. В этом году там в очередной раз пройдет Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Событие пройдет с 1 по 11 июля.

Также во вторник пройдет выставка одного из экспонатов музея - уникальной перочистки виде кабана, на которой сохранились чернила Чайковского. Ее можно будет увидеть в течении двух часов.

Для безопасности посетителей весь коллектив «Геликон-оперы» провакцинирован от коронавирусной инфекции.