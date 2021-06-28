РИАМО - 28 июн. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» 27 июня закрылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Ее успели посетить почти 92 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В экспозиции было представлено более 70 произведений XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Помимо работ самих Брейгелей в экспозицию были включены произведения их современников — широко известных фламандских и голландских авторов.

Выставка была открыта в конце прошлого года. Ее посетили гости из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов и стран. Было проведено больше 1 тыс. экскурсий и лекций.

Весной музею удалось договориться с коллекционерами о продлении выставки до лета, изначальная дата окончания выставки 11 апреля изменилась на 27 июня.

К завершению выставки Брейгелей музей «Новый Иерусалим» опубликовал на сайте виртуальный тур по популярной экспозиции, поэтому посмотреть ее зрители смогут и дальше, только уже онлайн.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — историко-художественный музей в городе Истре, крупнейший музей Московской области. Создание и функционирование учреждения культуры тесно связано с основанным в XVII веке Воскресенским Новоиерусалимским монастырем.