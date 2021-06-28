РИАМО - 28 июн. По президентскому проекту социальной газификации в Подмосковье к газу подключили свыше 200 домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит нам подключить к газу порядка 110 тыс. домов в более 2,8 тыс. подмосковных поселков. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу в течение ближайших 18 месяцев, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Согласно проекту социальной газификации, топливо должно появиться у 300 тыс. жителей из 3 тыс. населенных пунктов Московской области. Газопровод до границы участка проводится бесплатно. Комплексный договор заключается для работ внутри участка и дома.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что компания уже занялась реализацией президентского проекта без привлечения средств жителей.

Он добавил, что подавать заявку на участие в программе не стоит в случаях, когда в населенном пункте есть функционирующий газопровод. Сроки газификации можно уточнить на сайте «Мособлгаз» или по телефону горячей линии социальной газификации.

Уточнить сроки проведения работ, а также оставить заявку на заключение комплексного договора на работы внутри участка можно на сайте предприятия. Горячая линия социальной газификации Подмосковья доступна по номеру: 8-800-100-75-75.