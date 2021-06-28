РИАМО - 28 июн. Земельный контроль Подмосковья выявил очаги борщевика Сосновского на 2,3 тыс. участков в рамках борьбы с сорняком, количество осмотренных участков составило около 3,4 тыс. единиц, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Несмотря на то, что в Подмосковье идет активная информационная кампания по борьбе с борщевиком и предпринимаются действия по уничтожению очагов распространения сорняка, многие правообладатели частных земель все еще медлят присоединиться к этой борьбе», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что признаки обработки сорняка отсутствуют на 1,8 тыс. выявленных участков, что означает скорое созревание сорняка и заражение новых земель.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что региональным инспекторам удалось осмотреть уже треть земель, определенных, как земли с высоким риском. До конца текущего года земельному контролю необходимо осмотреть свыше 10,3 тыс. участков.

Она добавила, что к округам, где осмотрено наибольшее количество участков, относятся Мытищи, Рузский, Волоколамский, Клин, Дмитровский и Солнечногорск. Здесь осмотрено от 600 до 150 участков.

Для того, чтобы ликвидировать борщевик есть 3 способа: механический, агротехнический и химический. Так, при большом количестве сорняка рекомендуется пользоваться агротехническим и механическим способами. Кроме того, их нужно дополнять химической обработкой корня растения. Главная цель обработки сорняка заключается в том, чтобы не дать ему зацвести и заразить новые земли.

Во время обработки нужно защищать глаза и кожу от сока растения, который под воздействием ультрафиолета вызывает сильные ожоги.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, которое вызывает сильные и долго не заживающие ожоги.