РИАМО - 28 июн. За минувшие выходные на землях лесного фонда Московской области ликвидировано 8 пожаров на площади 16,27 га. Они были обнаружены с помощью авиапатрулирования, видеомониторинга и наземного патрулирования, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

«С начала года на землях лесного фонда Подмосковья ликвидирован 101 пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 141,22 га», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, 5 пожаров ликвидировано в Виноградовском (13,8 га), два в Орехово-Зуевском (2,0 га) лесничествах и 1 пожар в лесничестве «Русский лес» (0,47 га).

На их тушении было задействовано 66 единиц техники и 155 человек личного состава лесопожарных служб.

Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Причина возникновения у всех пожаров одна – действия местного населения – поджоги и неосторожное обращение с огнем.