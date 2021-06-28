РИАМО - 28 июн. В текущем году в Подмосковье зафиксировано в 4 раза меньше случаев бешенства животных, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первые полгода в регионе зарегистрировано 13 случаев бешенства. За такой же период 2020 года в Подмосковье выявили 53 случая заболевания. Снижение заболеваемости происходит из-за мер по профилактике и борьбе с болезнью, которые проводят региональные ветспециалисты.

«В настоящее время в регионе реализуется инновационная система профилактики бешенства. Первое - две трети доз из запланированной вакцины раскладывается посредством малой авиации. Реализуется программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» на территории муниципалитетов в отношении безнадзорных животных. Также в очагах осуществляется дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных с целью разрыва эпизоотической цепи распространения бешенства», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В Московской области продолжается разъяснительная работа об опасности бешенства, а также о том, что вакцинации домашних животных необходима.

Работа выездных бригад ветспециалистов, которая проводится для того, чтобы привить животных от заболевания, осуществляется на всей территории Подмосковья. Кроме того, бесплатная вакцинация от заболевания проводится региональными госучреждениями ветеринарии.