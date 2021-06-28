РИАМО - 28 июн. С 1 августа в Московской области начнет работать комплексная информационная система «Аналитика работы такси», которая позволит повысить безопасность таксомоторных перевозок и снизить количество ДТП с участием такси. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В области ведется большая работа по наведению порядка в сфере перевозок – еще в 2017 году мы приняли закон по установлению для автомобилей такси единой цветовой гаммы. Поддержали инициативу по введению обязательного трехлетнего стажа вождения для водителей такси. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать сферу перевозок более безопасной для пассажиров», – сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Базой смогут пользоваться водители такси, таксопарки или водители ИП на своей машине; агрегаторы («Яндекс», «Ситимобил», Gett), министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и департамент транспорта Москвы.

Эта система нужна для получения информации о местонахождении такси и его статусе (свободен/занят), наличии штата проверенных водителей такси, учета рабочего времени водителей, ведения рейтинга водителей и так далее.