РИАМО - 28 июн. Полиция задержала подозреваемую в краже телефона и денег у водителя такси в Богородском округе, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился 37-летний местный житель, работающий водителем такси. Заявитель сообщил, что получил заказ на поездку от женщины, которая воспользовалась тем, что он на время вышел из автомобиля, похитила его телефон, деньги и скрылась. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тыс. рублей.

Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержана 40-летняя жительница г. Электроугли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.