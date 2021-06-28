РИАМО - 28 июн. Представители министерства строительного комплекса Подмосковья выехали на площадку строительства школы на Донинском шоссе в микрорайоне №10 в Раменском, чтобы проверить качество кабельной продукции, работы по строительству школы ведутся в графике, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выезд совершили также эксперт АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ Оксана Полянская, заместитель генерального директора ассоциации «Электрокабель» Алексей Каукиайнен и представители генподрядчика строительства «Стройарсенал». Во время выезда они отобрали образцы кабельной продукции, которая поставляется на данном объекте.

По словам заместителя начальника отдела образования управления капстроительства Минстроя Подмосковья Алексея Ланцева, все отобранные образцы кабельной продукции пройдут испытания на соответствие требованиям технических регламентов, пожарной безопасности и ГОСТа.

«Данные меры направлены на повышение надежности и безопасности электросетевой продукции, поступающей на объекты социальной инфраструктуры, строящиеся в Московской области», - добавил Ланцев.

Специалисты отметили, что работы по строительству школы ведутся в графике. На площадке более 280 рабочих. Выполняются фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.