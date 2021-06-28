РИАМО - 28 июн. Полиция задержала подозреваемых в краже 8 тыс. руб. с банковского счета жителя Коломны, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от местного жителя о том, что с его банковского счета списаны денежные средства. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны местные жители 29 и 30 лет, один из которых ранее судим. Полицейскими установлено, что злоумышленники нашли телефон на ул. Дзержинского, вставив свою сим-карту, они через мобильное приложение банка перевели денежные средства на свой счет, а потом обналичили и потратили по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.