РИАМО - 28 июн. Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Константин Ордов сообщил, что повышение зарплаты не означает, что сотрудник не останется без работы через несколько лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Даже рост заработной платы сегодня вовсе не гарантирует, что через пять лет вы не останетесь без работы. Парадокс. Есть вымирающие профессии. Это для рынка труда и некоторых специалистов определенный вызов. Даже если вам сегодня подняли зарплату, это не должно сильно вас успокаивать и расхолаживать», — отметил Ордов.

Он уточнил, что, согласно исследованию портала «Работа.ру», больше 53% людей, которые в данное время ищут работу, боятся, что в ближайшие годы их профессия может исчезнуть с рынка труда.

Эксперт напомнил, что цифровая революция, трансформация экономики и бизнеса может привести к исчезновению некоторых специалистов.