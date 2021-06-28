РИАМО - 28 июн. С 1 по 11 июля в Клину пройдет VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, на мероприятии будут соблюдены все меры Covid-безопасности, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«Фестиваль пройдет при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором», - говорится в сообщении.

Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.

Так, 1 июля фестиваль откроется гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Публике представят фрагменты самых известных балетов великого композитора: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

А 2 июля в Клину состоится вечер джаза. Затем 3 июля на большую сцену Дома-музея выйдет один из основателей фестиваля – знаменитый пианист Денис Мацуев вместе с лауреатом премии «Грэмми», Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.

4 июля оперный гала-концерт «Приношение Чайковскому» представит московский театр «Геликон-опера». 6 июля состоится концерт с участием талантливых молодых музыкантов: стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

А 8 июля пройдет концерт «Сказка жизни», в программе которого рассказы Тэффи в исполнении Ксении Башмет (фортепиано), Александры Будо (виолончель) и актрисы театра и кино Дарьи Дроздовской (художественное слово). 10 июля участие в фестивале примет народный артист СССР Владимир Федосеев и его Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского.

Завершится фестиваль 11 июля концертом-спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли.