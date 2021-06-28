РИАМО - 28 июн. Отключения электроснабжения из-за грозы, сильного ветра и проливного дождя были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково. Практически везде электроснабжение возобновлено, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Режим повышенной готовности, введенный в электросетевых компаниях с 16 июня из-за жары, продолжает действовать на территории всей Московской области.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На время действия РПГ АО «Мособлэнерго» на дежурство привлекаются 218 бригад. Компания располагает 764 единицами спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. В ПАО «Россети Московский регион» к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники.

В случае необходимости их задействуют в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения. Кроме того, 122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36 230 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий. Энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно также по единому бесплатному телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99. Обо всех аварийных отключениях можно сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).