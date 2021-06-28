РИАМО - 28 июн. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что летние грозы могут вызвать у человека скачки артериального давления, переохлаждение, а также плохое настроение, сообщает «Вечерняя Москва».

Она напомнила, что если попасть под ливень, то можно простудиться. Особенно, если организм ослаблен.

«После ливня нужно как можно скорее согреться: переодеться и принять теплый душ. Если нет такой возможности, хотя бы постараться согреть руки и ноги», — отметила врач.

Еще грозы чреваты колебанием артериального давления. Иногда сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной подобной реакции организма, отметила специалист. Во время ливня часто артериальное давление снижается. Такие скачки могут привести к колебаниям артериального давления.

«В такие дни нужно внимательно пить свои лекарства и почаще измерять давление. Нежелательно давать большие нагрузки на организм», — сказала Чернышова.

Также непогода часто влияет на эмоциональное состояние человека. При ливнях люди могут испытывать перепады настроения.