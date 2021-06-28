РИАМО - 28 июн. Жительница Одинцовского городского округа Вера Гапуник обратилась на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с просьбой помочь вакцинировать на дому от коронавируса ее мужа-инвалида, сообщает пресс-служба ОНФ.

Линия с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 30 июня.

«Муж уже год, как инвалид. Хотела привить его от коронавируса (сама я с дочкой вакцинировалась еще зимой), но столкнулись с неразрешимой проблемой. <…>Ситуация осложняется тем, что прописаны мы в Москве, но еще до начала коронавируса переехали в Подмосковье. Когда пандемия снова стала набирать обороты, я забеспокоилась. В отчаянии обратилась на прямую линию. Буквально через три дня наш вопрос решился. Если честно, то я не ожидала, что все так все быстро получится», - рассказала женщина.

Врачи-терапевты Одинцовской областной больницы привезли вакцину в специальной переносной морозильной камере. Ознакомились с историей болезни пациента, заполнили необходимые документы и осмотрели пациента. У мужчины измерили температуру, давление, пульс, послушали сердцебиение. Противопоказаний к вакцинации не было. Тогда мужчина получил укол «Спутника V». Повторная прививка должна состояться через 21 день.

«Спасибо всем большое! Меня настолько захлестнули положительные эмоции. Успеха вам в работе, ведь от вас многое зависит», - пожелал Виктор Гапуник врачам и представителям Народного фронта.

В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, автор и исполнитель песен, заслуженный артист РФ Денис Майданов отметил, что на прямую линию с главой государства поступает много обращений по теме вакцинации от коронавируса.

«Где-то у людей нет информации, где-то действительно есть сложные моменты, к которым нужно подключаться Народному фронту. Например, пожилому жителю округа, инвалиду не смогли оперативно сделать прививку на дому, поскольку возникли проблемы с получением его медицинских данных. <…> Возьму ситуацию на контроль, чтобы ведомственные предписания и нюансы обмена информацией между учреждениями не мешали главной цели — скорейшей вакцинации максимального числа людей для выработки коллективного иммунитета», — подчеркнул Майданов.