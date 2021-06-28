РИАМО - 28 июн. Электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ восстановлено компанией «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На текущий момент работа ведется по адресным заявкам.

Также оказывается помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ, а также коттеджных поселков, эксплуатирующих внутреннее сетевое хозяйство самостоятельно.

Ранее в компании ввели особый режим работы. Причиной этому стала непогода.

Для того, чтобы координировать работу, а также информировать потребителей, действует телефон «Светлой линии»: 8-800-220-02-20.