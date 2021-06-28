РИАМО - 28 июн. В понедельник на сайте запустилось народное голосование «Мы рядом ради перемен», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Для того, чтобы отдать голос, необходимо пройти регистрацию на сайте премии. После этого пользователю нужно ознакомиться с заявками в разделе «участники» и выбрать проекты, которые, согласно мнению избирателя, относятся к наиболее полезными и важным.

Пользователь может отдать голос за любое число инициатив, однако проголосовать за каждый проект можно лишь единожды. Выбрать проект, который понравился можно до 25 июля.

Номинантами конкурса станут 1,2 тыс. участников, то есть те, что наберут самое большое число голосов.

Заявки принимаются до 11 июля. Рассказать о проекте можно на сайте премии.