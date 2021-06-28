РИАМО - 28 июн. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения в отношении ООО «ПикВел» недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сведения в антимонопольное ведомство представило ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина». Согласно этим сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории на 2021 год.

В связи с нарушением компании условий исполнения контракта, колледж расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПикВел» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.