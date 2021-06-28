РИАМО - 28 июн. Качественным водоснабжением обеспечены 7 тыс жителей Зарайска, это стало возможным благодаря госпрограмме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках реализации подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы в городском округе Зарайск в эксплуатацию ввели 3 станции водоочистки по адресам: поселок Зарайский, 2-ое отделение с/з Зарайский, д. Титово.

«Введенный в эксплуатацию объект в деревне Титово находился на личном контроле у губернатора региона (Московской области Андрея Воробьева – ред)», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что на встрече с губернатором местные жители обратились с проблемой некачественного водоснабжения в их районе. В связи с этим для подачи качественной воды в кратчайшие сроки была возведена станция.

После того, как 3 станции были установлены, были отобраны пробы воды. Согласно результатам,показатель мутности сократился с 12 до 0,8 ЕМФ, а показатель железа с 3 до 0,1 мг/л.

На текущий момент в рамках губернаторской программы «Чистая вода» качественная вода пришла в дома свыше 2 млн жителей Подмосковья.