РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. Строительство тротуара к школе №8 на улице Талалихина завершат к новому учебному году, сообщил глава Домодедова Александр Двойных.

«Обустройство пешеходной зоны на улице Талалихина – главный вопрос, который волновал жителей, чьи дети ходят в школу №8. Работы по строительству тротуара завершим к новому учебному году», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строительство решит вопрос безопасности и удобства для школьников и их родителей.