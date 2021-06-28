РИАМО - 28 июн. Теперь абоненты АО «Мособлгаз» могут пополнить смарт-карту через смартфон, ранее услуга была доступна только в офисах обслуживания клиентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Смарт-карты Itron пополняются при помощи смартфонов на Android.

«Мы непрерывно работаем над повышением качества сервиса. Дополнительно, к уже имеющимся дистанционным услугам, появилась услуга удобного пополнения смарт-карт Itron. Предприятие продолжит работу по совершенствованию предоставляемых услуг для абонентов», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для того, чтобы абонент мог пополнить смарт-карту Itron в дистанционном режиме, ему нужно в течение 3 месяцев заменить смарт-карту на карту нового образца в офисе компании. Установить мобильное приложение компании, включить функцию NFC, однократно активировать карту, пополнить баланс в личном кабинете, зачислить деньги на смарт-карту и вставить ее в счетчик.

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