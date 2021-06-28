РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июн. В Щелкове на Пролетарском проспекте и на улицах Талсинская и Заречная изменилось правило перехода - теперь переход по диагонали запрещен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для безопасности и удобства жителей волонтеры в течение 5 дней на перекрестке будут помогать адаптироваться пешеходам к новой системе работы светофоров.

В городе изменили работу 10 светофоров в рамках борьбы с пробками.