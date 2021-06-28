РИАМО - 28 июн. Женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и оказались в трудном положении, а также родители-одиночки детей в возрасте от 8 до 17 лет, смогут оформить на портале госуслуг новые выплаты. Сделать это можно с 1 июля, сообщает Nation News.

На выплаты новых пособий из резервного фонда выделено свыше 46,6 млрд рублей. Мера поддержки для беременных поможет свыше 400 тыс. россиянкам и 1 млн семей. Первым будут выплачивать порядка 6,3 тыс. рублей в месяц, а вторым – 50% прожиточного минимума на ребенке в конкретном регионе.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что все находится в строгом соответствии с законом, принятым для исполнения поручения президента.

Он добавил, что деньги, выделенные из резервного фонда, помогут людям воспользоваться новой мерой в срок, получив значительную поддержку от государства.

«Это же ежемесячные выплаты. Они тем и интересны, что применяются в многоразовом режиме, на них можно постоянно рассчитывать. Что касается категории людей, которым предназначаются средства, понятно, что это граждане, всегда испытывающие определенные трудности. Чтобы получить новые выплаты, нужно иметь соответствующий уровень дохода. Так что это категория людей действительно нуждающихся», – подчеркнул Рязанский.

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