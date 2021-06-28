РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных сделал вторую прививку от коронавируса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с заболевшими действительно сложная. Важно обезопасить себя и близких», - сказал Двойных.

Также привился и председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

В Домодедове пункты вакцинации работают круглосуточно в приемных отделениях больниц в селе Растуново, в микрорайоне Авиационный и на улице Пирогова. Также работают мобильные пункты в МФЦ и парке «Елочки» без записи.