РИАМО - 28 июн. В столице до конца текущего года начнутся работы на первом участке Рублево-Архангельской линии городского метрополитена, сообщает «Вечерняя Москва».

«До конца нынешнего года начнутся работы на отрезке между станциями «Шелепиха» и «Липовая Роща», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в 2021 году начнутся организация, а также обустройство строительных площадок.

Ранее власти Москвы утвердили проект планировки I участка. Его длина составит свыше 12,5 км. На участке построят 6 станций.

Возведение участка улучшит транспортное обслуживание более чем 530 тыс. москвичей, в том числе тех, кто проживает в районах Митино, Строгино, а также Хорошево-Мневники.

Также запуск линии позволит привлечь новые инвестиции. С их помощью удастся возвести новые соцобъекты, которые будут находиться от метро в шаговой доступности.

Рядом с будущими станциями Рублево-Архангельской линии находится экс-промзона «Октябрьское поле», где возводится жилой квартал с социальной инфраструктурой.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>