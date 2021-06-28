РИАМО - 28 июн. Главгосстройнадзор Подмосковья инициировал проведение административного расследования после падения башенного крана в ЖК «Новые Островцы» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел из-за непогоды. Расследование ведется в отношении генерального подрядчика ЖК. Если застройщик окажется виноват, то ему грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Последняя плановая проверка на объекте прошла с 13 мая по 4 июня. Проверка показала, что нарушений нет.

В понедельник на Москву и область обрушился мощный ливень, который сопровождался дождем и шквалистым ветром.