РИАМО - 28 июн. Общественный совет при ОМВД России по Волоколамскому городскому округу Подмосковья поблагодарили за акции: «Мы разные – мы равные!», «Где права, там и обязанности!», «Три ступени, ведущие вниз!» и другие, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Прошло заседание, на котором подвели итоги работы Общественного совета за первое полугодие 2021 года. В нем приняли участие начальник ОМВД, полковник полиции Михаил Фролов, сотрудники ОМВД, председатель Общественного совета Александр Гришин и члены совета.

Михаил Фролов поблагодарил всех собравшихся за проделанную работу. Александр Гришин назвал самые значимые акции и подчеркнул, что общественники и дальше будут контролировать работу полиции в рамках «Гражданского мониторинга» и работать с населением.

Сотрудники полиции прочитали общественникам доклады о проделанной за полгода работе. В них они коснулись охраны общественного порядка, работы сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также отдела ГИБДД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу.

В завершение встречи все высказали свои пожелания по улучшению совместной работы на благо общества.