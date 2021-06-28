РИАМО - 28 июн. УФАС Подмосковья решило включить ООО «Адванс» в реестр недобросовестных поставщиков после того, как МУП «СП Теплосеть» представила сведения о контракте с фирмой и о его расторжении, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно сведением, учреждение и фирма заключили контракт на поставку бумаги для офисной техники. Причиной расторжения контракта в одностороннем порядка стало нарушение фирмой условий его исполнения. Соблюдение порядка расторжения подтверждают документы.

На заседании комиссии управления фирма так и не представила документы, которые могли бы свидетельствовать о том, что нарушения условий контракта устранены в срок, установленный законом.

После того, как управление выслушало все доводы, а также изучило имеющиеся доказательства, оно решило включить ООО «Адванс» в реестр недобросовестных поставщиков.

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