РИАМО - 28 июн. В столице на ул. Правды пострадали три машины каршеринга из-за обрушения крыши редакции газеты «Правда», сообщает «Вечерняя Москва».

Площадь падения листов составила 25 кв. м. Обломки завалили машины и оборвали провода. После инцидента на улице перекрыли движение.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, на машины и провода упал деревянный обрешетник кровли. Сведений о пострадавших не поступало.

В понедельник на Московский регион обрушился ливень, сопровождаемый грозой и шквалистым ветром.

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