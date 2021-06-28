РИАМО - 28 июн. В Подмосковье в понедельник выпало до 90% всей климатической нормы июня по осадкам, а в Москве – до половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За 12 часов в Москве на основной (метеостанции - ред.) ВДНХ выпало 20 мм осадков (25% месячной нормы), в Тушине - 37 мм (50% месячной нормы). В Подмосковье местами зафиксировано до 90% всей климатической нормы июня (Солнечногорск 68 мм)», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что армада дождевых туч направилась в сторону Санкт-Петербурга. В ближайшие дни в Москве установится комфортная погода. Температура воздуха составит плюс 18-23 градуса.

К выходным потеплеет до плюс 23-28 градусов. Будет солнечно и без осадков.