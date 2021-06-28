РИАМО - 28 июн. 22 молнии попало в понедельник в Останкинскую башню за полтора часа, пока гремела гроза, сообщает РИА Новости.

Несмотря на ливень и грозу, башня работала в штатном режиме, теле- и радиовещание не прекращалось.

Во второй половине дня в понедельник на Москву обрушился ливень, сопровождающейся грозами и шквалистым ветром. В столице выпало до половины месячной нормы осадков.

Такая погода пришла в мегаполис на смену аномальной жары, которая сохранялась в городе больше недели.

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