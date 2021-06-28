РИАМО - 28 июн. Прием заявок на ежегодный конкурс «Доброволец Москвы – 2021» стартовал в столице, принять участие в нем смогут представители всех направлений волонтерской деятельности, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Победители и призеры конкурса определяются в 8 номинаций по 3 направлениям: «Я волонтер» и «Спасибо», проект – номинации «Организатор добрых дел» и «Добрая идея», а также команда – номинации «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. ВУЗ» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

По сравнению с 2019 годом количество участников выросло в 2 раза. В этом году конкурс продлится до декабря. Для того, чтобы подать заявку, нужно выбрать направление и номинацию. После этого необходимо заполнить анкету.

Участниками конкурса могут стать добровольцы в возрасте от 14 лет – индивидуальные участники, добровольческие объединения – команды от 3 человек, а также организаторы добровольческой деятельности – социально ориентированные некоммерческие и другие организации.

В этом году конкурсантам удастся поддержать нуждающихся, экопроекты или посетить приюты для животных. В рамках этой программы стартует большое количество акций по сбору кормов для бездомных собак и кошек, а также вторичного сырья, оценке доступности инфраструктуры для тех, у кого есть инвалидность, восстановлению и облагораживанию объектов культурного наследия.

Экспертами конкурса станут призеры прошлых лет, в том числе призер в номинации «Организатор добрых дел», автор проекта «МедиаДвиж», куратор клуба старшеклассников региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных» Анастасия Бахметьева, а также призер в номинации «Я волонтер», студентка МГПУ, сотрудница ВДНХ, отвечающая за развитие добровольчества, Александра Оберная.