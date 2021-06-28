РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июн. На питающем центре ПС-705 «Жегалово» в Щелкове был поврежден выключатель из-за попадания молнии, произошло возгорание, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».

Возгорание удалось быстро локализовать. В результате инцидента потребители не были обесточены.

В результате инцидента потребители не были обесточены. Возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Подстанция находится под напряжением. Пожара на энергообъекте не было.

Ремонтные бригады прибыли на место для проведения необходимых работ в кратчайшие сроки. Выключатель, который был поврежден, выведен в ремонт.

В понедельник на Подмосковье и Москву обрушились ливень, гроза, а также шквалистый ветер.