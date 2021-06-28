РИАМО - 28 июн. 29-летний уроженец Кировской области задержан в Ленинском городском округе по подозрению в поджоге дома, сумма ущерба составила 950 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Неоднократно судимого злоумышленника задержал участковый. О поджоге частного дома на ул. Калиновой сообщил 52-летний москвич. Объект находится на территории дачного некоммерческого товарищества.

«Злоумышленник пояснил, что на соседнем со сгоревшим домом участке он пытался совершить кражу строительных инструментов и компрессора, но не смог реализовать задуманное, так как его спугнул шум подъехавшей машины. Мужчина решил переждать в соседнем доме, но, осознав, что не сможет завершить преступный умысел до конца, разозлившись, совершил поджог здания, в котором прятался», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовные дела возбуждены по статьям 30, 158 и 167 УК РФ. Злоумышленник находится под стражей.