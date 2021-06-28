РИАМО - 28 июн. На подстанцию 110 кВ​ «Балашиха» компании «Россети Московский регион» подано напряжение, ранее там было нарушено электроснабжение, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Россети Московский регион».

15 тыс. человек остались без электричества после ливня в Балашихе. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, на подстанцию прибыли ремонтные бригады, которые проводили восстановительные работы.

АО «Мособлэнерго» подключает потребителей на своих сетях. В скором времени электроснабжение потребителей восстановится в полном объеме.

В понедельник на Московский регион обрушились ливень с грозой и шквалистый ветер.