РИАМО - 28 июн. Из-за сильных порывов ветра в Подмосковье в понедельник было повалено 108 деревьев, повреждено 20 автомобилей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

На Московский регион в понедельник обрушились сильный ливень, шквалистый ветер, прогремела гроза.

Деревья упали в Серебряных Прудах, Шатуре, Балашихе, Жуковском, Реутове, Луховицах, Люберцах, Дмитровском округе, Богородском округе, Щелкове, Сергиевом Посаде, Озерах, Рошале, Раменском.

Было повреждено 20 автомобилей в шести муниципальных образованиях: Балашиха, Жуковский, Реутов, Люберцы, Богородский округ, Щелково.

Было нарушено энергоснабжение в 8 муниципальных образованиях, в 44 населенных пунктах. Кроме того, была повреждена кровля нежилого здания в Щелкове.

Подтопленных участков нет. В результате происшествий никто не пострадал.

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