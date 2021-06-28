РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Хоккейный клуб «Витязь» из городского округа Подольск вернул своего защитника Михаила Епишина, сообщается на сайте команды.

Защитник «Витязя» возвращается в Подольск после года пребывания в питерском «Динамо» и выступлений в ВХЛ.

Епишин родился 23 марта 1997 года, проживает в поселке Столбовая Чеховского района. Рост 1,89 метра, вес - 89 кг.

Он является воспитанником школы подольского «Витязя», прошел школу «Русских Витязей».

Епишин дебютировал в команде КХЛ «Витязь» в сезоне 2015/16, выступал с перерывами до весны 2020 года. В 2016/17 – играл в ТХК в ВХЛ, провел 15 матчей.

В питерском «Динамо» выступал на правах взаимоотношений клубов-партнеров с 2017 по 2020 годы. Минувший сезон провел в Санкт-Петербурге полностью.