РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Люберецкая Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями с понедельника, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, с 28 июня по 4 июля 2021 года на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Данное мероприятие направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, на передачу управления лицам, находящимся в состоянии опьянения, так же лиц, не имеющих права управления и повторно нарушающих по ч. 1 или ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ. С начала года по вине нетрезвых водителей произошло 3 аварии (АППГ – 4), в которых погибло 0 человек (АППГ – 2 погибших).

Отдел ГИБДД напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

С 1 июля 2015 ГОДА в УК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми вступила в силу статья 264 прим. 1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», устанавливающим уголовную ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию.

Санкция статьи предусматривает такие виды наказания, как лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортного средства на срок 3 года.