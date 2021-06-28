РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В городском округе Люберцы определили победителей турнира по пляжному волейболу, посвященному Дню молодежи, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Активисты Люберецкого местного отделения МГЕР провели День молодежи, участвуя в спортивных мероприятиях. В парке «Малаховское озеро» в рамках молодежного форума «Спорт – энергия жизни» состоялся турнир по пляжному волейболу. Молодогвардейцы помогли организаторам в судействе и в награждении победителей. В соревнованиях участвовали восемь команд - это свыше 32 спортсменов. Два первых места – у команд из Раменского, третье заняла люберецкая команда «Четыре темпа», - отмечается в сообщении.

Организаторами турнира стали Молодежный парламент при совете депутатов Люберец, комитет по физкультуре и спорту администрации муниципалитета, управление по работе с молодежью г. о. Люберцы.

«Люберцы всегда были территорией спорта, в День молодежи наши активисты не только хорошо провели время, но и принесли своему муниципальному образованию спортивные награды», - сказала руководитель комиссии по спорту Молодежного парламента при совете депутатов Люберец Валерия Юрченко.

Также активисты МГЕР Люберец поучаствовали в турнире по стритболу, который прошел в Дзержинском на стадионе «Орбита». Наши ребята заняли третье место.





