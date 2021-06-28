РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Управляющая компания ЖК «Весенний» в Подольске предупредила жильцов, что с 5 по 15 июля у них снова отключат горячую воду, теперь уже в для подготовки котельной к зиме, сообщила управляющая компания ООО «Импульс».

В домах №№1 и 2 на Объездной дороге в поселке Сосновый Бор горячее водоснабжение отключат в связи с профилактическими работами на котельной.

С 12 мая была приостановлена работа котельной ООО «Столичный паркинг», которая обслуживает два дома ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор. Основной причиной остановки котельной стал долг управляющей компании ООО «Импульс» перед ресурсоснабжающими организациями. Арендатор котельной ЖК «Весенний» в Подольске взял кредит для оплаты долга за газ. Котельную после подписания всеми сторонами реестра займа запустили в работу 9 июня в 21:00.