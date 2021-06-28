РИАМО - 28 июн. Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия ливня, прошедшего в регионе в понедельник. Сейчас в регионе зафиксировано порядка 20 подтоплений и 130 поваленных деревьев на дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В устранении последствий подтоплений задействовано более 230 рабочих и порядка 90 единиц дорожной техники. Работы завершатся до завтрашнего утра. В связи с ухудшением погодных условий проводится постоянный мониторинг дорожной сети», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.



Подтопления на данный момент устраняют на дорогах в Ленинском округе, в Пушкине, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Лобне, Красногорске.



На улице Мясищева в Жуковском произошел подмыв проезжей части на площади 10 «квадратов». Автовладельцев призвали обратить внимание на установленные ограждения и дорожные знаки.



Еще сильное подтопление отмечено на Мякининском шоссе в Красногорске. Водителей просят объезжать участок.

В Московском регионе в понедельник уже выпало 70% месячной нормы осадков. Непогода сохранится до конца суток.