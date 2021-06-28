РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Общественный совет при УМВД России по Подольску подвел итоги работы за первое полугодие и наградил отличившихся, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Подольску состоялось в малом зале управления. В нем приняли участие сотрудники УМВД, представители Общественной палаты округа, председатель Общественного совета Вячеслав Попов и члены совета.

Перед началом заседания полицейские провели церемонию награждения победителей и участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», вручили памятные подарки и грамоты. Также благодарственного письма за личный вклад в деятельность Совета и активное участие в его работе удостоился член Общественного совета при УМВД Сергей Лукьянов.

С докладом о проделанной работе в первом полугодии текущего года к собравшимся обратился Попов. Он отметил наиболее значимые мероприятия и акции, прошедшие при участии общественников.

Начальник отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска УМВД майор полиции Максим Коваленко рассказал о наиболее распространенных способах дистанционного обмана и алгоритме действий в случае возникновения контакта со злоумышленниками. Спикер уделил особое внимание мошенничеству с банковскими картами и на интернет-сайтах.

В завершение мероприятия общественники обсудили проведение в III квартале акций «Гражданский мониторинг» и «Каникулы с общественным советом».