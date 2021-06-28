РИАМО - 28 июн. Из-за ливня, грозы и шквалистого ветра в понедельник в Подмосковье на ряде объектов энергетики и ЖКХ произошло 22 отключения электроснабжения в 11 городских округах, предпринимаются усиленные меры для устранения последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

Полностью восстановлено 7 отключений, в том числе в Клину и Щелкове, 1 отключение выявлено в Зарайске, еще 15 отключений пока остается в работе, туда направлены передвижные электростанции для временной подачи электроснабжения до окончания восстановительных работ.

«Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тыс. человек в 11 городских округах. Ливень больше всего повредил электросетевое хозяйство в городских округах: Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский. Восстановительные работы находятся на контроле правительства Московской области, все службы ЖКХ и энергетики приведены в режим повышенный готовности», - сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе развернуто более 300 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных спецтехникой, в том числе 97 подвижных электростанций с помпами и мобильными насосными группами.

По словам Хромушина, среднее время ремонтно-восстановительных работ, к примеру, на объектах электроснабжения не превышает нормативного и составляет не более 2-х часов.

Так, в Щелкове, где пострадала трансформаторная подстанция в результате попадания молнии, электроснабжение было восстановлено в течение 25 минут.

Все филиалы компании «Россети Московский регион» переведены на особый режим работы, создан оперативный штаб для отработки восстановительных работ и координации действий различных служб.

На объектах ЖКХ сбоев в работе не выявлено, за исключением Сергиево-Посадского городского округа, село Бужаниново: в 18 многоквартирных домах было ограничено холодное водоснабжение, в настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме. По объектам капитального ремонта домов всем подрядчикам дано указание провести охранные мероприятия и усилить контроль на объектах, сведений по авариям в дежурные службы не поступало.

По вопросам отключения и восстановления электроснабжения жители могут обратиться по телефону в единый контактный центр ПАО «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220. «Мособлэнерго» также работает в режиме повышенной готовности, по вопросам отключений можно обратиться на телефон горячей линии +7-495-99-500-99.

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