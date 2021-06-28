РИАМО - 28 июн. Движения поездов восстановлено на Филевской линии Московского метрополитена, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Сбой на «голубой» ветке метро произошел днем в понедельник.
На время закрытия Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» работали бесплатные автобусы КМ.
Также сбой в движении поездов произошел в понедельник на «оранжевой» ветке столичной подземки.
В понедельник на Москву обрушился мощный ливень. Затопило ряд улиц в городе. Из-за этого произошли сбои в движении общественного транспорта.
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