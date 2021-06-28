РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июн. В городском округе Мытищи из-за порывистого ветра упало 10 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

По информации ЕДДС округа, из-за порывистого ветра на территории Мытищ завалено 10 деревьев, нанесен урон нескольким машинам (пока информацию уточняют). Пострадавших нет.

Все заявки по ликвидации последствий непогоды находятся в работе.

До конца понедельника в Подмосковье ожидаются сильные ливни с грозой и порывистый ветер, жителям необходимо соблюдать меры предосторожности.